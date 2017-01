Voo com partida atrasada foi coisa rara no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 2016. Segundo ranking da consultoria OAG, que compila dados de aeroportos e companhias do mundo todo, o maior terminal aéreo do Brasil alcançou pontualidade de 85,2% nas partidas dos voos, ficando atrás apenas do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, que registrou 87,4% de pontualidade nas partidas programadas.

O top 5 dos aeroportos mais pontuais do mundo, separados na categoria “Major”, que recebem mais de 20 milhões de passageiros por ano, é completado por terminais nos Estados Unidos. São eles os aeroportos internacionais de Detroit (com 84,6% das partidas no horário previsto), Atlanta (84,5%) e Minneapolis (84,4%).

De acordo com os dados da OAG, no ano passado o aeroporto de Guarulhos registrou 241.449 partidas de aeronaves, movimentando 22,1 milhões de passageiros. Já o aeroporto de Atlanta, o mais movimentado do mundo, teve 869.803 partidas e movimentou mais de 60 milhões de passageiros.

“Os resultados positivos obtidos em relação à pontualidade de voos e à qualidade dos serviços são reflexo dos investimentos realizados pela concessionária em pouco mais de quatro anos, principalmente em obras de expansão da capacidade, implantação de novas tecnologias e treinamento de pessoas”, explicou Miguel Dau, diretor de operações do GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos. No levantamento de 2015, GRU aparecia na terceira colocação.

Companhias pontuais

A Gol (listada no ranking como “Varig-Gol Airlines”) é a única companhia brasileira que ficou entre as 20 mais pontuais do mundo em 2016, na 14º colocação. Como mostra o ranking, a empresa fechou o ano com 84,6% de seus 260.013 voos partindo no horário programado.

O resultado da Gol no ano passado, porém, apresentou uma queda brusca em relação ao resultado de 2015, quando ficou na terceira colocação, com 86,4% de pontualidade.

Já a companhia aérea mais pontual do mundo no ano passado foi a Sky Airline, do Chile, com 91,1% de seus 26.827 voos decolando no horário previsto. Em seguida vem a Hawaiian Airlines, dos EUA, com 89,8% de pontualidade em 90.490 voos, e a Copa Airlines, do Panamá, com 88,7% em 122.801 partidas.

